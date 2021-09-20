Киев, 20 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. МИД Украины грозит России «ответственностью» за привлечение жителей «оккупированных территорий» к голосованию на выборах в Госдуму РФ.

Cikrf.ru Итоги выборов в Госдуму

Соответствующее заявление сделал 20 сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Представитель Киева заявил, что Россия «совершенно сознательно нарушает свои обязательства».

«Что мы делаем сейчас? Вы сможете увидеть в ближайшие дни реакцию мира, который не признает эти выборы именно на оккупированных территориях. Мы четко зафиксируем эти нарушения… Придет время и, я убежден, Россия понесет за это ответственность», — заявил украинский дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что 21 или 22 сентября Верховная рада Украины намерена принять постановление об обращении к международному сообществу относительно нелегитимности Государственной думы России нового созыва.