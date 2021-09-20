Уфа, 20 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Грузовик и автобус столкнулись на трассе в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Стерлитамакском районе на 153 км автотрассе Р-240. Там столкнулись грузовик УАЗ и пассажирский автобус Нефаз, который следовал по маршруту Сибай — Уфа.

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии получил травмы водитель автомобиля УАЗ. Он был доставлен в медучреждение г. Салавата. При это 15 пассажиров автобуса не пострадали.

«ГУП «Башавтотранс» выделен резервный автобус из г. Мелеуз для дальнейшей транспортировки пассажиров автобуса. Движение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.