Франкфурт-на-Майне, Германия, 20 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Игроки жёстко раскритиковали игру Crysis Remastered в сервисе Steam. Об этом 20 сентября сообщает «Игромания».

Crysis.com Скриншот игры «Crysis Remastered»

Сейчас у игры 213 положительных и 189 отрицательных отзывов. Геймеры критикуют плохую оптимизацию, слабый искусственный интеллект противников и малое количество нововведений.

Напомним, что обновлённая версия Crysis вышла ещё в 2020 году. Ровно год с момента релиза она была эксклюзивом магазина Epic Games Store.