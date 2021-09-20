Москва, 20 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже взлетает на 0,9%, превышая 73,50 рубля. Евро дорожает на 0,78%, подрастая до 86,08 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА REGNUM Рубли

«Рубль подвергается распродажам на фоне общемировых коррекционных настроений. Снижение, охватившее мировые фондовые биржи 17 сентября, получило сегодня развитие.

Азиатские площадки сегодня ушли в красную зону, отыгрывая опасения дефолта одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande Group, который чреват общим замедлением экономического роста в Поднебесной.

Кроме того, инвесторы ожидают, что на запланированном в 22−23 сентября заседании комитета по открытым рынкам ФРС США и пресс-конференции по его итогам будут озвучены планы сокращения программ монетарного стимулирования.

Это побуждает инвесторов бежать от рисков и поддерживает курс доллара к большинству валют. Евро при этом тоже слабеет к доллару, отыгрывая плохие данные европейской экономики.

На рубль дополнительно давит негативная динамика рынка нефти, где цены сегодня снижаются более чем на 2%. Также растут опасения, что после завершения выборов власти перестанут жестко сдерживать рост цен, что вызовет ускорение инфляции.

Рубль остается одной из наиболее недооцененных валют при в целом стабильной ситуации в национальной экономике и высоких мировых ценах на сырье.

Игра на опасениях ужесточения монетарной политики ФРС наблюдалась уже не раз, и вряд ли на этой неделе ожидаются какие-то реальные подвижки в монетарной политике американского регулятора. Так что, вероятно, к концу недели можно будет увидеть разворот динамики рубля наверх», — пояснил эксперт.

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