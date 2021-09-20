Москва, 20 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. По итогам подсчёта 99,77% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,83% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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За КПРФ проголосовали 18,95%, за ЛДПР — 7,51%, за «Справедливую Россию — За правду» — 7,46%, за «Новых людей» — 5,33%.

Партия пенсионеров получила 2,46%, «Яблоко» — 1,33%, «Коммунисты России» — 1,27%, «Зелёные» — 0,91%, «Родина» — 0,80%, Партия свободы и справедливости — 0,77%, «Зелёная альтернатива» — 0,64% Партия Роста — 0,52%, «Гражданская платформа» — 0,15%.

Напомним, что при подсчёте 10% голосов, «Единая Россия» набирала около 38,68% голосов. У КПРФ в это же время было около 25,17% голосов. Также поначалу «Новые люди» опережали «Справедливую Россию — За правду» более чем на 1% (7,9% и 6,67% соответственно).