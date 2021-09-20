Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Свердловский областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении осуждённого за убийство своей супруги фотографа Дмитрия Лошагина. Видеозапись с заседания транслировалась в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Облсуд отменил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга о выходе Лошагина по УДО. Дело передадут на новое судебное разбирательство суд первой инстанции с иным составом суда.

Ранее прокуратура и потерпевшая сторона подали апелляцию на решение Чкаловского суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Лошагина признали виновным в убийстве жены-модели. Суд установил, что инцидент произошёл во время ссоры супругов. Лошагин не признал вину в инкриминируемом ему преступлении.