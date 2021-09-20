Нижний Новгород, 20 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. За последние пять лет число жителей Нижегородской области, открывших брокерские счета, увеличилось более чем в 15 раз, передают региональные СМИ.

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Так, в начале 2016 года имелось только 17 238 уникальных брокерских счетов, принадлежащих нижегородцам.

В 2017 году их число выросло до 19 355, в 2018 году — до 24 312, в 2019 году — до 37 423, в 2020 году — до 74 723, в начале 2021 года — до 169 635.

А к августу нынешнего года количество брокерских счетов жителей Нижегородского региона достигло 256 611, то есть только за последние восемь месяцев их число выросло сразу в полтора раза.