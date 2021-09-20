Афины , , 15:56 — REGNUM В Греции уровень вакцинации учителей начального и среднего образования превысил 82%, сообщила министр образования страны Ники Керамеус в выступлении перед парламентом 20 сентября. Керамеус отметила при этом, что вакцинация детей тоже нарастила темп, хотя всё еще идет не так быстро, как ожидалось, зато показатели вакцинации среди студентов высших учебных заведений высоки и показывают рост.

Вакцинация Mil.ru

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«По детям, получившим одну дозу и записавшихся на прием для вакцинации, мы находимся на уровне 35% в возрасте от 15 до 18 лет и 17% в возрасте 12−14 лет. В университетах процентные показатели намного выше. По данным прошлой недели, процент студентов, которые были вакцинированы или переболели, составил 73%. Сегодня утром это более 75,5 процента», — сказала она, отметив при этом, что 87% вузов персонала и 91% преподавательского состава были полностью вакцинированы.

«Я думаю, что образовательное сообщество направило сильный сигнал о возвращении к нормальной жизни, используя уникальный дар науки-вакцину», — сказала министр. Вместе с тем она подчеркнула, что необходимо увеличить уровень вакцинации среди детей и убедить родителей сделать им прививки.