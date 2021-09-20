Загреб, 20 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр финансов Здравко Марич и управляющий цетробанка Борис Вуйчич недавно начали кампанию по убеждению общественности в преимуществах введения единой европейской валюты, пишет издание Index.hr.

ИА REGNUM Евро

Хорватия должна перейти на евро 1 января 2023 года.

«С присоединением к зоне евро исчезнут валютные риски, исчезнут обменные расходы, упадут процентные ставки, будут поощряться иностранные инвестиции, увеличится возможность финансирования на рынке капитала, и мы уверены, что это повлияет на наш кредитный рейтинг», — сказал Пленкович.

Он добавил, что это повлияет на облегчение хорватского экспорта и прибытие туристов.

Также премьер уверен, что введение евро повысит уровень жизни граждан

«Сравнивая изменения заработной платы и цен в новых государствах-членах Центральной Европы с момента введения евро, можно сделать вывод, что валовая заработная плата значительно повысила уровень цен. Заработная плата выросла еще больше, а это означает, что уровень жизни повысился с момента введения евро», — подчеркнул Пленкович.