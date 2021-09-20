Вашингтон, 20 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. От рака скончался Мик МакГинти — художник, известный по созданию обложек для игр Street Fighter II, Streets of Rage 2и 3, Shining Force и др. Об этом 20 сентября сообщает «Игромания».

Смерть

О смерти МакГинти рассказал его сын Джоби. Он также посвятил своему отцу большой пост с рассказом о его личности и отношению к работе.

Как отмечает «Игромания», Мик Макгинти давно отошёл от создания работ на игровую тематику. В последние годы он работал художником-фрилансером и продавал свои картины маслом.