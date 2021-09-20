Ереван, 20 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Жители Армении высоко ценят помощь, которую оказывает Россия. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 сентября заявил в ходе российско-армянского бизнес-форума в Ереване.

Kremlin.ru Никол Пашинян

Глава правительства отметил важность возобновления региональных связей с соответствии с трёхсторонним соглашением Москвы, Баку и Еревана в ноябре 2020 года.

«Мы должны подчеркнуть, что высоко ценим поддержку, которую мы получаем от стратегического союзника России, в продвижении этой повестки, делимитации и демаркации границ и восстановлении мирного процесса», — сказал Пашинян.

Он добавил, что конструктивный подход, который проявляет Москва, важен для решения проблем в регионе.

Напомним, в сентябре 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня.