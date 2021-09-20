Сараево, 20 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея Боснии и Герцеговины не может работать без депутатов из Республики Сербской. Такое мнение высказал руководитель фракции «Хорватского демократического содружества» в ПА Боснии и Герцеговины Никола Ловринович 20 сентября во время заседания Палаты представителей Парламентской ассамблеи БиГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

По словам Ловриновича, парламент не может принимать решения без полноценного участия представителей Республики Сербской, и поэтому срочно нужно организовать переговоры с целью найти выход из сложившейся ситуации.

По мнению депутата, решение бывшего верховного представителя Валентина Инцко ввести в уголовное законодательство БиГ положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» просто стало последней каплей в переполненной чаше, но на самом деле многие предыдущие действия политиков в БиГ привели к сегодняшнему положению дел стране.

«Мы должны уважать тот факт, что это страна трёх государствообразующих народов с двумя палатами», — процитировал телеканал РТРС слова Ловриновича.

Напомним, что 20 сентября в Сараево заседает Палата представителей Парламентской ассамблеи БиГ. Депутаты от Республики Сербской не явились на заседание, так как парламент автономии принял решение о неучастии в работе органов власти на уровне БиГ, пока действует закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который ввел предыдущий верховный представитель Валентин Инцко.