Киев, , 15:52 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко требует расследовать, каким образом работали избирательные участки в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для голосования на выборах в Госдуму России.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом политик заявил на согласительном совете сегодня, 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко напомнил, что во времена своего президентства он поручал запретить проведение выборов органов власти Российской Федерации на территории Украины.

«Тут вдруг офис президента, власть и отдельные представители «Слуги народа» из парламента позволяют проводить эти выборы на территории консульских и дипломатических учреждений в Украине… Я требую расследования, каким образом незаконные выборы проводились на территории Украины», — заявил нынешний народный депутат.

Комментируя намерение Верховной рады принять постановление об обращении к международному сообществу относительно нелегитимности Государственной думы России нового созыва, экс-президент поддержал эту инициативу, но задался вопросом — как «Слуга народа» собирается обращаться к мировой общественности не признавать эти выборы, когда лидеры этой политсилы своим распоряжением позволили их проведение.