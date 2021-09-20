Саратов, 20 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Жители Саратовской области обеспокоены отменой выдачи бесплатных лекарств от коронавируса при лечении на дому. Разъяснения по этому поводу дал 20 сентября министр здравоохранения регион Олег Костин.

Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Амбулаторное лечение

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Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости жителям Саратовской области необходимо лечиться, в том числе и в домашних условиях.

«Отпуск бесплатных лекарственных средств носил характер взаимопомощи, то есть лекарства покупались на средства, которые выделялись исключительно для этих целей. Было выделено огромное количество средств, в том числе последние суммы — 24 млн рублей и 20 млн рублей, которые дал наш губернатор. Но резкий повсеместный рост заболеваемости не позволяет угнаться в закупках за таким количеством препаратов», — говорится в обращении министра, опубликованном в аккаунте минздрава в Instagram.

По словам Костина, в считанные дни и даже часы, будет разработан адресный характер помощи. Препараты будут выдаваться уже остро нуждающимся пациентам.

«Прошу обратить на это особое внимание и понимать, что данную инфекцию все-таки нужно лечить не столь препаратами, которые мы при гриппе применяем, плюс витамины, все остальное, а вакцинацией. Вакцинироваться нужно обязательно. В больницах лежат невакцинированные. И реанимации заполнены все исключительно невакцинированными больными», — добавил глава регионального минздрава.

ИА REGNUM напоминает, в восьми вузах Саратовской области заразились коронавирусом 103 студента и 52 сотрудника. В трех вузах на дистанационное обучение перевели 1418 студентов 59 групп. Полностью закрытых школ и профорганизаций в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекции на сегодняшний день нет. Частично закрыты 204 класса в 112 школах (5318 учащихся и 125 педагогов). В 25 детских садах частично закрыты 28 групп (45 воспитателей и 583 ребенка). В пяти профорганизациях из-за COVID-19 частично закрыты семь групп (226 студентов и 1 педагог).

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