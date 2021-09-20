Киев, 20 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В ходе Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН украинский президент Владимир Зеленский намерен обсудить возможность привлечь США к нормандскому формату (Германия, Россия, Украина, Франция) по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом 20 сентября заявил на брифинге в Верховной раде глава президентской украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Ждем от президента посылов, которые уже звучали, а также (просьб) о необходимости более широкой поддержки Украины в крымском вопросе, привлечения к «Крымской платформе» как можно большего количества стран, помощи Украине в решении вооруженного конфликта в Донбассе, усиления санкций и привлечения коллег, в частности США, не только к прямой военной помощи, за которую мы благодарны, но и к участию, к примеру, в нормандском формате», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что во время Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 21 и 22 сентября в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь внимание к вопросу Крыма.