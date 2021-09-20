Курган, 20 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Курганской области осуждены четыре женщины за хищение 21 млн рублей из средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ИА REGNUM Материнский капитал

Установлено, что данная группа женщин с января 2017 года по июнь 2018 года находили матерей с двумя детьми и заключали с ними фиктивные договоры целевых денежных займов на строительство жилья. Документы подавались в Пенсионный фонд России, по ним были получены деньги за счёт средств сертификатов на материнский капитал. Таким способом из бюджета ими было похищено более 21 млн рублей.

За махинации с материнским капиталом женщины осуждены по ч.4 ст.159.2 УК РФ («Мошенничество») и, в зависимости от степени их участия в преступных деяниях, получили сроки от трёх до семи лет исправления в колонии общего режима.