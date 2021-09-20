Пекин, 20 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Компания Geometry (принадлежит Geely) представила в Китае электрокроссовер Geometry EX3 с электромотором. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Geometry Geometry EX3

Длина модели составляет 4005 мм, ширина — 1760 мм, а высота — 1575 мм. При этом размер колесной базы равен 2480 мм.

Электромотор Geometry EX3 установлен на переднюю ось и выдает 95 л. с. Электрокар получил трехкомпонентный литиевый аккумулятор ёмкости 37,23 кВтч. На одном заряде такого блока можно проехать до 322 км. При этом батарея до 80% заряжается всего за 30 минут.

На авторынке Китая новинка должна появиться уже в текущем году. Начальная стоимость модели составит 59 700 юаней (677 тыс. рублей).

Ранее компания Geely представила на китайском авторынке новый электрический кросс-хетчбэк Geometry C.

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