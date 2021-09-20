Москва, 20 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В России количество выданных микрозаймов сократилось на 3,6% — с 2,38 млн единиц в июле 2021 года до 2,29 млн единиц в августе 2021 года, приводит данные Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Микрозаймы

Наибольшее количество займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) в августе выдано в Москве (118,5 тыс. ед.), Подмосковье (105,0 тыс.ед.), Краснодарском крае (82,2 тыс. ед.), Свердловской области (81,7 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (74,1 тыс. ед.).

Сокращение выдачи микрозаймов отмечено в большинстве регионов России — больше всего в Белгородской (-8,2%) и Кемеровской (-5,6%) областях, Пермском (-5,6%) и Алтайском (-5,3%) краях и Тюменской области (-5,3%).

Отмечается, что за последние полгода количество выданных займов жителям России находится на уровне 2,2−2,4 млн штук в месяц, что существенно выше аналогичных показателей 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России придумали новый вид мошенничества, причем занимаются им не уголовники, а микрофинансовые организации.

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