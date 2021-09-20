Ярославль, 20 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Москве прошла конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ — RRТС-2021, посвященная 60-летнему юбилею ПАО «Славнефть-ЯНОС». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Славнефть-ЯНОС Конференция в Москве

Форум прошел с 14 по 16 сентября уже в 21 раз. Повестка конференции включала презентацию проектов ПАО «Славнефть-ЯНОС» и историю успеха предприятия, обзор рынков и трендов, инновационные технологии и инструменты в области цифровизации, оборудования, проектирования и катализа, а также пути устойчивого развития и декарбонизации нефтеперерабатывающей отрасли.

В международной конференции RRTC-2021 приняли участие свыше 250 ключевых специалистов из 11 стран мира. Участниками мероприятия стали более 80 руководителей и специалистов крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий и компаний России, включая представителей «Газпром нефти» и «Роснефти». Общее количество участников конференции, принявших участие в заседаниях как очно, так и онлайн, составило порядка 500 человек.

«Нам было о чём рассказать. В 2019 году мы получили премию ПАО «Газпром» в области науки и техники за организацию выпуска углеводородных основ для буровых растворов — это импортозамещающая технология, позволяющая обеспечить нефтедобычу при низких температурах. Кроме того, в 2020 году мы получили премию международного конкурса, который проводился под эгидой Минэнерго за разработку методологии и её внедрение с увеличением выпуска зимних дизельных топлив. И в том же 2020 году мы получили премию имени Столыпина за выход в лидеры производства реактивного топлива. Также, буквально накануне конференции, нам пришло сообщение о том, что мы выиграли первую премию международного конкурса по освоению Арктики», — отметил начальник исследовательской лаборатории ПАО «Славнефть-ЯНОС» Дмитрий Борисанов.

Большой интерес участники конференции проявили к политике руководства ПАО «Славнефть-ЯНОС» по подготовке инженерных кадров для предприятия, реализуемой в образовательной вертикали «школа — колледж/вуз-предприятие». Высокий образовательный уровень молодежи на первой ступени подготовки был отмечен и международной общественностью. Так, в этом году ученики «ЯНОС-класса» лицея № 86 стали призерами в номинации «Химия» международного конкурса ISEF-2020, называемого «Малой Нобелевской премией». Свой доклад победители конкурса — школьники Захар Баландин и Александр Шляхтуров представили в Москве.

Славнефть-ЯНОС Участники конференции

«В рамках конференции проводилась выставка, на которой молодые специалисты, причём это были ещё школьники, рассказывали о своих достижениях. Они развиваются под патронажем специалистов ярославского завода и надо сказать, что практически все участники мероприятия отметили, что тот вклад, который вносит ярославский завод в развитие молодых специалистов, приносит весомые результаты. Раньше об этом просто говорили, но сейчас сами ребята — ученики 11 класса — вышли на сцену и рассказали на хорошем профессиональном уровне о своих достижениях», — рассказала одна из участниц конференции — управляющий директор международной компании Мария Зайцева.

Кроме того, организаторы конференции предложили ее участникам оценить выставочные стенды, работы, их презентацию и значимость представленных технологий. Всего в голосовании приняли участие 250 человек, а подавляющее большинство из них проголосовало за выставочный стенд, который представили школьники, курируемые сотрудниками ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Славнефть-ЯНОС Экскурсия в Ярославле

17 сентября для участников конференции была организована экскурсия в Ярославль, на производственные площадки Ново-Ярославского НПЗ. Гостей познакомили с особенностями организации работы на предприятии, показали новые технологические объекты. Визит гостей завершился рабочей встречей с генеральным директором ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николаем Карповым и ведущими специалистами предприятия.

«Мы рассказали о применяемых на предприятии технологиях, показали свои лучшие достижения. Надеемся, что представленный нами на конференции опыт будет оценен и востребован на других предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли», — сказал генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Остается добавить, что конференция стала частью юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию ПАО «Славнефть-ЯНОС», которое ярославское нефтеперерабатывающее предприятие отметит 15 октября.