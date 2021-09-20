Уфа, 20 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Тела двух мужчин были обнаружены в квартире многоквартирного дома в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Сообщается, что 20 сентября в г. Стерлитамаке при вскрытии двери квартиры в доме по ул. Дружбы были найдены тела двух мужчин 1979 и 1999 годов рождения.

«С выездом бригады ОАО «Газпром газораспределение Уфа» установлено, что газовое оборудование исправно, утечки газа не обнаружено. Предположительно в квартире была включена горелка в духовом шкафу для обогрева помещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.