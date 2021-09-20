София, 20 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Грузовое судно село на мель на северном побережье Болгарии, в районе Каменного берега. Об этом сообщает 20 сентября районная прокуратура города Добрич.

Harrieta171 Болгария

Судно VERA SU шло под панамским флагом, оно натолкнулось на камни. В происшествии разбираются следователи.

Разлива нефтепродуктов, отметили в прокуратуре, не произошло, пострадавших среди экипажа нет.

По данным СМИ, судно шло с Украины в порт Варна с грузом удобрений. Оно построено в 1989 году.

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