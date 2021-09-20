Таллин, 20 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Цена на электроэнергию в Эстонии на энергобирже Северной Европы Nord Pool выросла 20 сентября нынешнего года по сравнению с 19 сентября на 55%. Об этом сообщило эстонское изданиеPostimees.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Новая цена за мегаватт/час составляет 144, 80 евро. Это ниже рекордного показателя, установленного 15 сентября нынешнего года, — 160,36 евро. Цена электроэнергии в Эстонии резко взлетела нынешней осенью, побив сразу несколько национальных рекордов. До осени 2021 года самые высокие цены были зафиксированы 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила рекордно высокие цены на электроэнергию проблемами с «зеленой энергетикой» в Северной Европе — низким уровнем воды на гидроэлектростанциях и отсутствием ветра на ветрогенераторах Швеции и Дании.

В самой Эстонии эксперты объясняют рост цен на электроэнергию давлением на сланцевую энергетику страны со стороны Брюсселя и постепенным отказом от российско-белорусской электроэнергии.