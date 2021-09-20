Москва, 20 сентября 2021, 15:48 — REGNUM В Подмосковье в Щелковском одномандатном округе № 127 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Александр Толмачев. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
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После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 38,3% голосов.
Следом за ним идет кандидат от КПРФ Елена Мокринская с 23,57%. Замыкает тройку лидеров представитель «Партии пенсионеров» Татьяна Зыкова с 6,61%.
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