Москва, , 15:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге обнаружены серьёзные нарушения на нескольких участках при проведении выборов, и там соответствующие итоги голосования должны быть отменены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выборы-2021 Георгий Балаков © ИА REGNUM

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«Я так жду, когда у нас Санкт-Петербург оперативно проявит себя, наконец-то, в положительном плане и отменит», — заявила Памфилова.

По её словам, на шести-семи участках в Санкт-Петербурге Центральная избирательная комиссия увидела основания для отмены итогов выборов, в связи с чем были привлечены в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Ранее уже были отменены выборы на трёх участках — в Санкте-Петербурге, а также в Крыму и Калмыкии.