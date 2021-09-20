Минск, , 15:38 — REGNUM Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии будет проведен, как это и было ранее намечено. Об этом 20 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений по назначению руководителей местных органов власти, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот «под себя» делаем эту конституцию», — сказал он.

Также Лукашенко подчеркнул, что «никто под себя ничего делать не собирается» и указал, что референдум по изменениям в основной закон республики будет проведен, как это и было ранее обещано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что в настоящее время на территории Белоруссии началась четвертая волна коронавирусной инфекции.