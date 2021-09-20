Минск, 20 сентября 2021, 15:38 — REGNUM Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии будет проведен, как это и было ранее намечено. Об этом 20 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений по назначению руководителей местных органов власти, его слова приводит агентство БелТА.
«Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот «под себя» делаем эту конституцию», — сказал он.
Также Лукашенко подчеркнул, что «никто под себя ничего делать не собирается» и указал, что референдум по изменениям в основной закон республики будет проведен, как это и было ранее обещано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что в настоящее время на территории Белоруссии началась четвертая волна коронавирусной инфекции.