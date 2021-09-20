Берлин, , 15:38 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 октября посетит Украину и примет участие в памятном мероприятии, посвящённом трагедии в Бабьем Яру. Об этом сообщает 20 сентября канцелярия германского политика.

Штайнмайера пригласил на Украину президент страны Владимир Зеленский. Германского президента будет сопровождать супруга Эльке Бюденбендер.

Президенты Украины и ФРГ примут участие в мероприятии по случаю 80-й годовщины расстрелов в Бабьем Яру. Другие детали визита в Берлине пока не сообщают.

Напомним, нацисты с осени 1941 года до ноября 1943 года, когда был освобождён Киев, проводили в Бабьем Яру и Сырецком концлагере массовые расстрелы. По оценкам украинских исследователей, здесь были убиты до 200 тыс. человек.