Джакарта, 20 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Индонезии в результате оползня пострадал человек, сообщает CNN Indonesia.

Eurico Zimbres Оползень

Один человек получил серьезное ранение, а другие пострадавшие жители были немедленно эвакуированы. Пострадавшие жители нашли убежище у родственников.

Ряд зданий пострадали от оползня.

Оползень произошел в деревне Меркамулы, в провинции Западная Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция назвала имена троих подозреваемых в пожаре, произошедшем в тюрьме Тангеранга.