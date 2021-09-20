Тамбов, 20 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Тамбовской области следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Сампурском районе с участием микроавтобуса, в результате которого погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

ДТП

20 сентября на 505-м километре трассы Р-22 на территории Сампурского района микроавтобус Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Honda Accord. Три пассажира легковой машины скончались, несколько человек пострадали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, погибшие — жители Калмыкии, работавшие в Московской области. В микроавтобусе находились девять человек, также жители Калмыкии.

Проверка проводится по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».