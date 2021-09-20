Москва, 20 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Выборы 2021 года в России нарушили долгую традицию присутствия в Госдуме четырёх парламентских партий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

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«Можно предположить, что проходят не четыре, как было с девяностых годов, парламентских партий, а пять парламентских партий», — заявила Памфилова.

Кроме того, на выборах побеждают пять самовыдвиженцев и ещё три непарламентские партии смогли провести в Государственную думу депутатов-одномандатников.

«Это главное отличие от предыдущей кампании», — указала она.