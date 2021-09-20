Москва, , 15:33 — REGNUM В Москве результаты дистанционного электронного голосования были пересчитаны несколько раз, заявил 20 сентября руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Онлайн (сс) hamonazaryan1

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«Всё к утру было пересчитано несколько раз на всякий случай в связи с тем, что у нас в отличие от всей страны была уникальная функция для людей — отложенное голосование», — приводит слова Лысенко РБК.

По его словам, по различным направлениям «минимум по четыре раза всё перепроверяли», на это потребовалось время.

Данные от департамента были переданы утром, с 4:00 до 6:00. При этом Лысенко считает опыт электронного голосования «безусловно успешным».

Напомним, в онлайн-голосовании в Москве приняли участие порядка 2 млн избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что все кандидаты в депутаты из опубликованного им ранее списка одержали победу в одномандатных округах Москвы.