Коломна, Московская область, 20 сентября 2021, 15:34 — REGNUM В Подмосковье в Коломенском одномандатном округе № 119 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Такие данные такие результаты выборов приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы
Выборы
Khabkrai.ru

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После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 46,7% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Дмитрий Кононенко с 16,71%. Замыкает тройку лидеров представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Мария Семенова с 7,04%.

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