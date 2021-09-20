Коломна, Московская область, 20 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Подмосковье в Коломенском одномандатном округе № 119 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Такие данные такие результаты выборов приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Выборы

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После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 46,7% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Дмитрий Кононенко с 16,71%. Замыкает тройку лидеров представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Мария Семенова с 7,04%.