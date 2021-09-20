Рига, , 15:31 — REGNUM На избирательном участке в Лиепайском Генеральном консульстве России в основной день голосования на выборах Госдумы РФ 19 сентября нынешнего года очередей не было, но люди шли постоянно. Об этом рассказал латвийский портал rus.lsm.lv с места событий.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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Корреспондент издания пообщался с гражданами России и узнал, с каким настроением те пришли на выборы и чего ждут.

«С прекрасным настроением! И жду только положительного, например, прибавки к пенсии», — сказал Александр.

«Чего жду? Чтобы Кремль стоял и здоровье было у нас всех. Жду только хорошей жизни», — ответила Юлия.

«Надо выполнить долг перед Родиной», — заявила женщина средних лет.

«Очень надеюсь, что выберут достойных», — заметил настоятель Свято-Никольского Морского собора протоиерей Александр.

«Всего самого хорошего ждем, чтобы о нас беспокоились больше, чтобы о нас не забывали, что мы из России. И хотелось бы, чтобы нам вакцину «Спутник» привезли», — заявили три пожилые женщины, Клавдия, Валентина и Ида.

Для многих граждан России в Латвии стало сюрпризом то, что Лиепайский консульский округ прикреплен к Еврейской АО, Рига — к Сахалину, а Даугавпилс — к Магадану. Избиратели отметили, что, возможно, имена кандидатов в депутаты там, на самом дальнем от Латвии крае России, наверняка известны местным жителям, а вот латвийцам они вряд ли о чем-то говорят.

Летом 2020 года, сообщило латвийское издание, когда проходило голосование за поправки к Конституции РФ, возле Генерального консульства России в Лиепая то и дело возникали небольшие очереди. А на президентских выборах в 2018 году выстроилась огромная толпа желающих проголосовать.

По состоянию на полдень 19 сентября 2021 года на выборах Госдумы РФ в Лиепае проголосовали 990 человек из 6900 имеющих право голоса. Окончательные данные по голосованию в Латвии пока не известны. Однако известно, что граждане РФ в Латвии на выборах предыдущих трех созывов голосовали преимущественно за партию «Единая Россия».