Мэрия Ярославля возьмет в лизинг еще 118 единиц техники
Ярославль, 20 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Власти Ярославля собираются взять в финансовый лизинг еще 118 единиц техники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя мэра Андрея Данца.
Вопрос рассматривался на заседании комиссии по бюджету муниципалитета Ярославля. Мэрия внесла поправку в расходную часть бюджета, предполагая потратить 140 миллионов рублей в 2022 году на уплату новых лизинговых платежей. При этом закупочные процедуры должны пройти уже в этом году.
«Мы работаем без первоначального платежа. Финансовая аренда на 7 лет. Порядка 118 единиц техники в общем планируется приобрести до летнего периода. Техника как зимняя, так и летняя. Будет разбито на несколько лотов: порядка 4 закупок будет произведено, включая порядка 30 комбинированных дорожных машин, порядка 20 тракторных щеток», — дополнил финансовую составляющую конкретикой директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
У мэрии есть три коммерческих предложения от компаний, которые готовы принять участие в закупочных процедурах. Как ранее сообщало ИА REGNUM в этом году городские власти взяли в лизинг 21 единицу техники, которая находится в пользовании МБУ «Горзеленхозстрой».