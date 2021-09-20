Ярославль, 20 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Власти Ярославля собираются взять в финансовый лизинг еще 118 единиц техники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя мэра Андрея Данца.

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Вопрос рассматривался на заседании комиссии по бюджету муниципалитета Ярославля. Мэрия внесла поправку в расходную часть бюджета, предполагая потратить 140 миллионов рублей в 2022 году на уплату новых лизинговых платежей. При этом закупочные процедуры должны пройти уже в этом году.

«Мы работаем без первоначального платежа. Финансовая аренда на 7 лет. Порядка 118 единиц техники в общем планируется приобрести до летнего периода. Техника как зимняя, так и летняя. Будет разбито на несколько лотов: порядка 4 закупок будет произведено, включая порядка 30 комбинированных дорожных машин, порядка 20 тракторных щеток», — дополнил финансовую составляющую конкретикой директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

У мэрии есть три коммерческих предложения от компаний, которые готовы принять участие в закупочных процедурах. Как ранее сообщало ИА REGNUM в этом году городские власти взяли в лизинг 21 единицу техники, которая находится в пользовании МБУ «Горзеленхозстрой».