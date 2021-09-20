Таллин, , 15:27 — REGNUM Исполнением гражданского долга и желанием быть причастными к происходящему в России объяснили граждане РФ свое участие в выборах Госдумы 19 декабря корреспонденту эстонского портала tribuna.ee.

Выборы

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Эстонское СМИ побывало на одном из 9 избирательных участков, открытых в Эстонии, — в комплексе зданий посольства РФ в Таллине на улице Лай. По словам репортера, визуально желающих проголосовать на участки пришло немало людей. По заверениям избирателей, чьи фамилии начинались не на буквы «Б», «К» и «М», нужно было постоять в очереди не так много — минут 10−20. Запускали людей группками, чтобы соблюсти «ковидный» протокол, а на входе измеряли температуру, просили надеть маску и продезинфицировать руки. Затем следовала стандартная процедура голосования.

По данным издания, к полудню 19 декабря в Эстонии проголосовало 1668 граждан России, из которых 730 — в столице. «Никогда не подумаешь, что у нас столько российских граждан, пока не придешь сюда в день выборов», — заметил журналист.

Избиратель, представившийся Романом, молодой человек, сообщил, что всегда ходит на выборы: «Как будто внутренний сигнал говорит мне: «Если есть выборы — надо идти, и это твое право». Да и все остальные должны приходить, если у них есть такая возможность. Я лично от России не отказываюсь, постоянно там бываю, у меня там живут родители, и я делал свой выбор, исходя из этого».

По его словам, благодаря этому он всегда знает за кого голосовать: «Это «Единая Россия». Выбор партии был осознанный». Роман добавил, что ему непонятно, почему по одномандатным кандидатам избиратели Эстонии должны голосовать по Ставропольскому краю: «Я только на месте узнал, что мы почему-то выбираем депутатов из Ставрополья, для меня это стало сюрпризом, даже хотел отказаться ставить галочку, но все же выбрал депутата из, кажется, «Справедливой России».

«Но все же как люди, живущие в Эстонии, могут нести ответственность за Ставрополье, не понимаю», — заключил он.

Мужчина средних лет Дмитрий заявил, что он — убежденный коммунист, поэтому его выбор очевиден: «Я убеждённый коммунист, поэтому голосовал за Коммунистическую партию Российской Федерации. Я бываю в России, есть побуждения туда ездить — тянут родственные связи и близкие места».

Он признал, что российское гражданство в Эстонии не дает ему права участвовать в местных парламентских выборах, поэтому он «компенсирует» ущемление своих политических прав участием в голосовании по Госдуме.

Елена подчеркнула в разговоре с корреспондентом tribuna. ee, что ходить на выборы — ее принципиальная позиция: «Когда-то стояла три часа в очереди — и ничего: ради того, чтобы отдать свой голос, можно и постоять. Выбрала в этот раз «Единую Россию». Свой выбор она аргументировала тем, что внимательно следит за происходящим в России: «Я слежу за новостями, за дебатами, и эта партия мне импонирует. Россия — моя историческая родина, хотя родилась я здесь, но родители мои из России. Жду с нетерпением открытия границ, чтобы снова съездить в Петербург».

Как сообщало ИА REGNUM, на всех последних выборах в Госдуму России избиратели в Эстонии в подавляющем большинстве отдают предпочтение партии власти «Единая Россия». Традиционно за нее в Эстонии голосуют даже больше избирателей в процентном отношении, чем в самой России.