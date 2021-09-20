Москва, 20 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский признан лучшим новичком третьей недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба лиги.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В двух матчах 20-летний форвард забил два гола, обе шайбы пришлись на матч с «Адмиралом». В текущем сезоне Рашевский идёт на седьмом месте в списке лучших бомбардиров лиги.

Лучшим вратарём признан голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора. На его счету три победы в трёх матчах, в которых он отразил 93,48% бросков.

Лучшим защитником стал Даррен Диц из казахстанского «Барыса». Он набрал три (2+1) очка в трёх встречах. В матче с московским ЦСКА он сделал дубль.

Лучшим нападающим стал форвард ЦСКА Сергей Плотников, в активе пять голов и две результативные передачи в трёх матчах. В игре со «Спартаком» он оформил свой первый хет-трик в КХЛ.

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