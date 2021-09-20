Москва, 20 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Российским туристам впервые предложат тематические турпакеты в отели Турции на зимний период. Специальные тематические пакеты отдыха организует туроператор ANEX Tour, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Btimes.ru Турция

Так, для российских туристов доступны четыре тематических пакета для отдыха: «Здоровье и красота», «Для спортсменов», «Для людей пожилого возраста» и «Для питомцев» с проживанием в отеле домашних животных.

Все предложения доступны как дополнительные платные опции к стандартным пакетам для заездов зимой, начиная с 1 ноября. Стоимость спецпакетов разная и зависит от выбранной программы. Так, цена пакета «Для питомцев» начинается от 13 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туристы, находящиеся в Турции, столкнулись с неожиданным изменением правил борьбы с коронавирусом.

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