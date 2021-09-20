Вена, 20 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Северная Корея продолжает реализовывать свою ядерную программу. Об этом в ходе 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая открылась в Вене (Австрия) 20 сентября сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передаёт агентство Reuters.

Iaea.org Штаб-квартира МАГАТЭ

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«В Корейской Народно-Демократической Республике ядерная программа идёт полным ходом с работами по плутонию, обогащению урана и другой деятельностью», — сказал Гросси.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ядерная деятельность Северной Кореи по-прежнему вызывает озабоченность.

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Он призвал Пхеньян к соблюдению международных обязательств и сотрудничеству с МАГАТЭ, подчеркнув, что возможный запуск реактора в ядерном комплексе в Йонбёне является «серьезной проблемой». Гросси подчеркнул, что продолжение ядерной программы является» явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН».