Конакри, 20 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Гвинее произошло столкновение двух товарных поездов, которые принадлежат российской компании по производству алюминия «Русал», в результате чего один человек погиб и еще пять пострадали. Об этом 20 сентября сообщает местная радиостанция Fim FM.

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При этом, как заявили источники радиостанции, столкновение произошло из-за того, что машинисты обоих составов не смогли связаться и договориться о прохождении поездов.

Отметим, российская компания «Русал» работает на территории Гвинеи с 2001 года и является в африканской стране одним из наиболее крупных зарубежных инвесторов. «Русал» владеет в стране «Компанией бокситов Киндии» и боксито-глиноземным комплексом Friguia, а также разрабатывает наиболее крупное в мире месторождение бокситов Диан-Диан в регионе Боке.