Таллин, 20 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. «Недемократическими и несвободными» назвал состоявшиеся в России выборы в Государственную думу председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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«Мы не имеем дело с демократическими и свободными выборами, а с осуществленным по жестким правилам подбором персонала в одно из подразделений вертикали власти Кремля», — написал он.

Михкельсон убежден, что победа партии «Единая Россия» стала возможной исключительно из-за якобы массовых фальсификаций, а все результаты — «приписка».

"Вчерашний день подтвердил в очередной раз, что в России все больше укореняется абсолютная диктатура одного центра власти. Суды, журналистика и законодательная власть подчиняются воле Кремля», — завершил свою оценку выборов в Госдуму эстонский политик, известный своим остро критическим отношением как к российским властям, так и к вопросу равных прав в Эстонии для местного русского населения.