Уфа, 20 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров вновь сделал прививку от COVID-19. Об этом он сообщил 20 сентября на своей странице в социальной сети.

Пресс-служба правительства Башкирии Радий Хабиров на Форуме

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«Очередной результат моих исследований на наличие антител показал, что они упали и в два раза меньше того порога, который даёт гарантию, что я не заболею коронавирусом. А я уже говорил, что болеть я не хочу, да и нет на это времени. Поэтому я снова вакцинировался. С учётом, что это уже четвёртый укол (а до этого было три «Спутник V»), сейчас использовал вакцину «Спутник Лайт», — сообщил глава региона.

Хабиров также призвал жителей беречь себя и напомнил о необходимости вакцинироваться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии прививку от COVID-19 получили 1 251 730 человек, завершили вакцинацию 1 138 538 человек.