Санкт-Петербург, 20 сентября 2021, 15:30 — REGNUM Партия «Единая Россия» получила 46,5% голосов избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва по партийным спискам и почти все мандаты в территориальных округах. Об этом 20 сентября сообщил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зал заседаний Заксобрания Ленобласти
Зал заседаний Заксобрания Ленобласти
Lenoblzaks.ru

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На выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва к полудню 20 сентября было обработано 96,5% итоговых протоколов. В выборах приняли участие 43,38% от числа избирателей, внесённых в списки.

По итогам голосования наибольшее число голосов избирателей получил общеобластной список кандидатов партии «Единая Россия» — 45,96%. Второе место заняла КПРФ, ей отдали свои голоса 20,81%, у партии «Справедливая Россия» — 15,41%, у ЛДПР — 10,75%, «Яблоко» набрало 3,17%.

По 25 одномандатным округам в парламент Ленобласти на следующие пять лет избраны:

Выборгский избирательный округ №1 — Михаил Макаров («Единая Россия») — 30,53%, Каменногорский избирательный округ №2 — Олег Петров (ЕР) — 40,75%, Рощинский избирательный округ №3 — Павел Коржавых (ЕР) — 55,36%, Приозерский избирательный округ №4 — Светлана Потапова (ЕР) — 41,05%, Сертоловский избирательный округ №5 — Алексей Махотин (ЕР) — 51,71%, Токсовский избирательный округ №6 — Александр Рязанов (ЕР) — 39,47%, Всеволожский избирательный округ №7 — Александр Матвеев (ЕР) —35,63%, Заневский избирательный округ №8 — Саяд Алиев (ЕР) — 64,12%, Кировский избирательный округ №9 — Михаил Коломыцев (ЕР) — 51,25%, Волховский избирательный округ №10 — Александр Смирнов (СР) — 32,99%, Свирский избирательный округ №11 — Сергей Бебенин (ЕР) — 52,52%, Бокситогорский избирательный округ №12 — Николай Пустотин (ЕР) — 52,43%, Тихвинский избирательный округ №13 — Александр Петров (ЕР) — 46,31, Киришский избирательный округ № 14 — Татьяна Тюрина (ЕР) — 34,51%, Тосненский избирательный округ №15 — Виктор Захаров (ЕР) — 55,97%, Никольский избирательный округ №16 — Родион Ким (ЕР) — 48,94%, Коммунарский избирательный округ №17 — Александр Русских (ЕР) — 40,88%, Сиверский избирательный округ №18 — Людмила Тептина (ЕР) — 56,12%, Гатчинский избирательный округ №19 — Татьяна Бездетко (ЕР) —53,48%, Ломоносовский избирательный округ №20 — Станислав Еремеев (ЕР) — 53,93%, Сосновоборский избирательный округ №21 — Иван Апостолевский (КПРФ) — 37,33%, Волосовско-Сланцевский избирательный округ №22 — Вадим Густов (ЕР) — 53,03%, Лужский избирательный округ №23 — Никита Коваль (ЕР) — 39,15%, Кингисеппский избирательный округ №24 — Дмитрий Ворновских (ЕР) — 47,69%, Бугровский избирательный округ №25 — Вадим Будеев (КПРФ) — 39,22%.

«Таким образом можно сказать что парламент Ленобласти избран», — подытожил Михаил Лебединский.