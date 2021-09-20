Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM В Свердловской области задействовали более 13 тыс. полицейских для обеспечения безопасности трёхдневных выборов 17−19 сентября. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Полиция Мвд.рф

К охране избирательных участков и участковых избирательных комиссий были привлечены 13 164 представителя МВД, 500 курсантов УрЮИ МВД, 2252 сотрудника ЧОП и 503 члена народных дружин.

«На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв сил средств, но, к счастью, он не потребовался», — сообщил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе огласили предварительные итоги выборов в Госдуму.

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