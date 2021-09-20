Таллин, 20 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. На Таллинский железнодорожный вокзал, в понедельник, 20 сентября, прибыл специальный состав Connecting Europe Express, созданный в рамках Года железных дорог Евросоюза. Об этом сообщило представительство ЕС в Эстонии.

Павел Редин ИА Красная Весна Железная дорога

Цель «европоезда» — знакомство жителей ЕС с развитием железнодорожных путей союза, демонстрация фотовыставки и пропаганда путешествий по железной дороге как экономичного, разумного и безопасного вида транспорта. Поезд начал свое путешествие 2 сентября в Португалии, а закончит 7 октября в столице Франции Париже. Поезд побывает в 26 странах Европы и преодолеет порядка 20 000 километров.

Помимо Таллина, где остановка продлится два с половиной часа, «европоезд» сделает часовые остановки в Тарту, Валга, Йыгева и Тапа. Отмечается, что в поезд можно пройти только с ковид-паспортом и удостоверением личности. Сделать экспресс-тест на коронавирус можно и на месте, но получение результата может занять до 30 минут.