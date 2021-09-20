Орехово-Зуево, Московская область, , 15:19 — REGNUM В Подмосковье в Орехово-Зуевском одномандатном округе № 123 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Геннадий Панин. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Bfmsamara.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 56,16% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Дмитрий Аграновский с 19,05%. Замыкает тройку лидеров представитель партии ЛДПР Михаил Демидович с 5,09%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Партия пенсионеров» теряет шансы на проход в Мособлдуму