Москва, 20 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Главным тренером женской сборной России по гандболу назначена Людмила Бодниева. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

«Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта», — сказал глава ФГР Сергей Шишкарёв.

Он отметил, что Бодниева отвечает этим требованиям: она долго выступала в Европе и имеет успешный тренерский опыт.

42-летняя Бодниева сменила на посту наставника команды Алексея Алексеева, срок контракта с которым истёк 31 августа. С июня 2021 года она входила в его тренерский штаб.

В качестве игрока Бодниева стала двукратной чемпионкой мира (2001, 2005), серебряным и бронзовым призёром чемпионата Европы.