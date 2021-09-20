Токио, 20 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Японская компания Atlus поделилась новостями о праздновании 25-летия серии игр Persona. Об этом 20 сентября сообщает издание Gematsu.

Компьютерная игра Persona 5 Scramble

В рамках празднования годовщины франшизы все аниме-сериалы по мотивам игр Persona выйдут на крупных стриминговых сервисах — они будут доступны только для жителей Японии. Помимо этого, 21 ноября 2021 года на сцене Tokyo Opera City Hall пройдёт симфонический концерт с исполнением популярных саундтреков серии.

Напомним, что Persona — это серия японских ролевых игр, рассказывающая о школьниках со сверхъестественными способностями. Они борются со злом, используя «персон» — могущественных демонов, которые являются отражением их душ.