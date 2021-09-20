Токио, 20 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Компания Honda обнародовала тизерное изображение нового семиместного кроссовера. Изображение размещено на странице Honda Automobile Indonesia в соцсети Twitter.

Honda Тизер нового кроссовера Honda

«Увидимся через 24 часа», — говорится в сообщении компании.

Таким образом, дебют новой модели состоится 21 сентября. Представлена новинка будет в Индонезии. При этом трансляция мероприятия пройдет на канале компании в YouTube.

По предварительной информации, Honda представит серийную модель на базе концепта N7X, который был представлен весной текущего года. N7X расшифровывается как New 7-Seater eXcitement.

Новинка получит три ряда сидений. Ожидается, что модель станет преемником кроссовера BR-V, представленного шесть лет назад.

Ранее были обнародованы фотографии новой Honda Integra 2022 модельного года. Производится новинка будет на предприятии Guangqi Honda в Гуанчжоу.

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