Москва, , 15:14 — REGNUM Недействительными на выборах 17−19 сентября 2021 года признано 25 тыс. 830 бюллетеней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выборы-2021 Александр Полегенько ©

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«На 107 из почти 100 тыс. избирательных участков недействительными признаны 25 тыс. 830 избирательных бюллетеней», — заявила Памфилова.

«Конечно, пока что то, что мы видели, это максимально мизерно и ничтожно», — указала она.

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