Магнитогорск, Челябинская область, 20 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Некоторые водители «Яндекс.Такси» портят авторитет таксистов. Об этом пишут пользователи интернета в социальных сетях.

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Так, бурная дискуссия развернулась в паблике «Чёрное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Одна из местных жительниц пожаловалась на то, что стала жертвой беспредела со стороны водителя. По её словам, с карты за поездку списались лишние деньги. Также женщина поделилась, что несколько раз таксист подъезжал к её вызову, но, увидев адрес, отменял заказ.

Наталья Н. рассказала в комментариях, что у неё тоже был конфуз с водителем этого такси. «Заказала такси до Металлург. Водитель проехал мимо и крикнул в открытое окно «туда не поеду», — написала гражданка. А Вадим К. добавил, что «Яндекс» является монополистом «в худшем смысле этого слова». По его словам, это и является причиной ценообразования и порой неадекватных водителей.

«Авторитет таксистов портят», — считает Никита Н. А Ольга Н. добавила, что водители творят беспредел.